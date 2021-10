Nationalmannschaft: Hansi Flick fehlt ein klassischer Stürmer - Kommentar von Patrick Berger

Das Ticket für die WM 2022 in Katar ist nach dem umkämpften 2:1-Sieg gegen Rumänien zum Greifen nah. Mit einem Sieg am Montag in Nordmazedonien (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) kann die DFB-Elf sich sogar vorzeitig für die Wüsten-Spiele qualifizieren.