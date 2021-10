WM, Qualifikation: England um Ex-BVB-Star Jadon Sancho mit Kantersieg

Sie lassen nichts anbrennen: England und Dänemark marschieren ungefährdet in Richtung Fußball-WM 2022 in Katar.

Die Three Lions siegten am Samstagabend standesgemäß 5:0 (2:0) in Andorra, Dänemark hielt sich in der Republik Moldau beim 4:0 (4:0) schadlos.