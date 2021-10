WM-Quali: Pflichtsiege für England und Polen

Die Three Lions lösten ihre Pflichtaufgabe in Andorra am Samstag mit einem 5:0 (2:0) und dominieren mit 19 Punkten die Qualifikationsgruppe I.

EM-Finalist England hält souverän WM-Kurs. Die Three Lions lösten ihre Pflichtaufgabe in Andorra am Samstag mit einem 5:0 (2:0) und dominieren mit 19 Punkten aus sieben Spielen die Qualifikationsgruppe I. Polen (14 Punkte) bezwang San Marino ebenfalls leicht und locker 5:0 (2:0), liegt aber als Tabellendritter hinter der Überraschungsmannschaft Albanien (15/1:0 in Ungarn).