Manuel Neuer äußert sich zu Jérôme Boateng und erneuert WM-Ansage

„Hansi Flick schreibt niemanden ab. Es gilt das Leistungsprinzip“, meinte Neuer in der Bild : „Wir haben eine sehr gute Mannschaft, aber Jérôme hat in der Vergangenheit immer sehr gute Leistungen gezeigt. Es liegt am Ende an jedem Spieler und seinen Leistungen, ob er dabei ist.“

Manuel Neuer über DFB-Team-Comeback von Jérôme Boateng

Er fügte an: „Aber wenn das der Fall sein sollte, kann jeder zu mir kommen. Ich habe da ein offenes Ohr als Kapitän. Ich würde auch mit Hansi Flick sprechen und auch dem Spieler raten, mit dem Trainer zu reden.“ ( Bericht: Stürmernot? Schalkes Rat an Flick )

Der 35-Jährige bekräftigte zudem seine Ansage für die WM 2022 in Katar: „Erst mal müssen wir bedenken, dass auch andere Mannschaften das Ziel haben. Aber der WM-Titel ist realistisch! Wir haben eine Chance. Wir wollen wieder an die Weltspitze."

Neuer spricht über WM-Titel 2022 in Katar

Neuer witzelt über Lewandowski-Aussage

Erwähnenswert in diesem Zusammenhang: Neuer hat sich in seiner Karriere bereits mehrfach den Mittelfuß gebrochen.

Job-Sharing als Nummer 1? Für Neuer „schwierige Situation“

„Das ist eine schwierige Situation. In Barcelona war es auch mal so mit Marc (ter Stegen, Anm. d. Red.) und Claudio Bravo. Da hat der eine im Pokal, der andere in der Liga und in der Champions League gespielt“, so der Routinier.