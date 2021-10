GFL: Dresden Monarchs gewinnen German Bowl XLII

Die Dresden Monarchs holten ihren ersten Titel in der GFL © football-aktuell.de/Baumert

Für Dresden ist es der erste Triumph in der Geschichte der GFL. Die Unicorns verpassten den fünften Titel ihrer Historie, nachdem sie bereits 2011, 2012, 2017 und 2018 gewonnen hatten.

„Die Dresdner haben weniger Fehler gemacht, sie haben es uns schwergemacht, haben unsere Fehler ausgenutzt“, sagte ein enttäuschter Jannis Fiedler, Runnings Back bei den Unicorns, im Gespräch mit SPORT1 . „Glückwunsch an Dresden. Bei uns überwiegen die negativen Emotionen.“

2019 hatten die Unicorns ebenfalls den German Bowl verloren - damals gegen die New York Lions Braunschweig, an denen sich Schwäbisch Hall in diesem Jahr bereits im Viertelfinale rächte.