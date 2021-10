FC Bayern: Nemanja Motika will Sané und Coman herausfordern

Motika soll Profivertrag unterschreiben

Motika steht zwar noch ganz am Anfang seiner Karriere, an Selbstvertrauen mangelt es dem Offensivmann aber nicht. „Ich kann mich mit Spielern wie Sané oder Coman messen. In einem gesunden Wettbewerb ist es mein Ziel, ihren Platz in der Startelf zu gefährden. So Gott will, in ein paar Monaten“, spuckte er bereits große Töne.