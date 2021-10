WM-Quali: Forsberg trifft für Schweden gegen Kosovo nach VAR-Check

Dass ein Elfmeter in VAR-Zeiten minutenlang geprüft wird - daran hat man sich längst gewöhnt.

Was allerdings beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Schweden und dem Kosovo in Stockholm vor sich ging, war rekordverdächtig. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Was war passiert?

In der 22. Minute hatte im Strafraum der Gäste ein Kopfball aus nächster Nähe den Arm von Florent Hadergjonaj berührt, ohne dass der Referee eine Reaktion gezeigt hätte.

Alexander Isak mit Traumtor

Erst zwei Minuten nach dieser Szene meldete sich der VAR - und Di Bello schaute sich die Szene noch einmal am Monitor an. Fünf quälend lange Minuten später, also insgesamt sieben Minuten nach der strittigen Szene, zeigte Schiedsrichter Marco Di Bello zugunsten der Gastgeber auf den Punkt - zum Entsetzen der Südosteuropäer.