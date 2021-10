FC Bayern: Robert Lewandowski über Erfolg, Titel und Liebeserklärung an Ehefrau Anna

Weltfußballer, demnächst möglicherweise erneut Gewinner des Ballon d‘Or, Rekordtorschütze in der Bundesliga mit 41 Treffern, dazu bester Torjäger Europas - und doch bleibt Robert Lewandowski bescheiden und mächtig titel-hungrig. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Es ist nicht wichtig, was man gewonnen hat, sondern was man noch gewinnen kann. Ich weiß, wie hart wir für die nächste Trophäe, für die nächste Titelfeier arbeiten müssen. Deshalb bedeutet mir jede Trophäe sehr viel“, sagte der Stürmer-Star des FC Bayern nun in einem vereinseigenen Video.