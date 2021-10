Erling Haaland hätte 2017 offenbar zu Juventus Turin wechseln können

Imperium wie CR7? So baut Haaland seine Marke auf

Erling Haaland im Trikot von Juventus Turin statt in dem von Borussia Dortmund? Ein Szenario, das vermutlich nicht mehr eintreten wird, aber 2017 durchaus hätte Wirklichkeit werden können. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Auf dem „Festival dello Sport“ in Trentino sprach der ehemalige Generaldirektor von Juventus Turin, Giuseppe Marotta, über die verpasste Chance, Haaland während seines Engagements beim italienischen Rekordmeister in die Serie A zu holen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der mittlerweile 21 Jahre alte Nationalspieler blieb stattdessen in Norwegen und wechselte erst 2019 zu RB Salzburg und anschließend zum BVB, wo er mit beeindruckenden Werten glänzt und in die Weltklasse aufgestiegen ist.

Haaland lehnte Leihe ab

Dass Haaland, der sich vor Angeboten kaum retten kann, in Zukunft in Italien spielen wird, glaubt Marotta, der mittlerweile Vorstandsboss bei Inter Mailand ist, indes nicht: „Jetzt ist es unmöglich, Haaland in der Serie A zu sehen. Es gibt keine Chance für italienische Vereine, ihn im nächsten Sommer zu verpflichten.“