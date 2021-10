Tyson Fury trägt beim Wiegen Hut von WWE-Legende Undertaker

Tyson Fury zollt beim Wiegen vor dem Kampf gegen Deontay Wilder WWE-Legende The Undertaker Tribut. Ein weiteres Wrestling-Match des Box-Weltmeisters deutet sich an.

„Undertaker, ich trage Ihren Hut, Sir!“

„Das geht an den Undertaker. Ich trage Ihren Hut, Sir. Ich werde ihn zermalmen und dann sagen: ‚Rest in Peace‘“, sagte Fury in einem Social-Media-Videogruß an die Showkampf-Ikone.