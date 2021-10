KFC Uerdingen gegen Rot-Weiss Essen in Regionalliga West mit zweistelliger Pleite

Der KFC Uerdingen unterlag Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West zweistellig © Imago

Der KFC Uerdingen bricht gegen Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West völlig zusammen, kassiert offenbar auch eine historische Pleite. Ohnehin erscheint die Zukunft düster.

Mit einem derartigen Debakel hatte trotz aller Widrigkeiten wohl niemand gerechnet: Der frühere Fußball-Bundesligist KFC Uerdingen droht in der Viertklassigkeit in seine Einzelteile zu zerfallen.

Der DFB-Pokal-Sieger von 1985 verlor sein Heimspiel in der Regionalliga West am Samstag gegen den Tabellenführer Rot-Weiss Essen sage und schreibe mit 0:11 (0:3) und steht weiter auf einem Abstiegsplatz.

Laut transfermarkt.de war es die höchste Niederlage in der Geschichte der seit 2012 in dieser Form bestehenden West-Staffel der viertklassigen Regionalliga. Zudem war es für Uerdingen die höchste Niederlage in der Vereinsgeschichte, verkündete der KFC auf seiner Homepage.