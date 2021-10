Heribert Bruchhagen über Start von Stefan Kuntz als Nationaltrainer der Türkei

Heribert Bruchhagen warnt Stefan Kuntz bei Misserfolg in der Türkei vor Gegenwind. Dennoch glaubt der Ex-Frankfurt-Boss an den ehemaligen DFB-Coach.

Seit gut zwei Wochen ist Stefan Kuntz der Nationaltrainer der Türkei. Am Freitag verpasste der deutsche Erfolgscoach mit seiner Mannschaft bei seiner Premiere im WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen einen Sieg . Nach 90 Minuten stand in diesem wegweisenden Spiel nur ein 1:1 zu Buche.

Einer, der Kuntz während dessen Karriere lange begleitete, ist Heribert Bruchhagen. Der frühere Vorstandsvorsitzende von Eintracht Frankfurt lernte Kuntz bereits in frühen Jahren kennen und schätzen.

„Stefan hat es geschafft, die richtigen Leute auszuwählen und zusammenzustellen. Eine Eigenschaft, die ich von ihm schon immer kannte“, erklärt Bruchhagen bei SPORT1 . „Er ist außerdem sehr zugänglich und hat eine charmante Art. Ich kann mich aus gemeinsamen Zeiten in Bielefeld erinnern, dass er sehr gut mit Sponsoren umgehen konnte.“

Bruchhagen: „Überzeugt, dass Stefan das gut regeln wird“

Dass es Kuntz nach dessen langjährigem Engagement bei der deutschen U21 nun an den Bosporus gezogen hat, imponiert Buchhagen. „Machen wir uns nichts vor: Trainer in der Türkei zu sein, ist zwar ein ganz schwieriges Amt. Aber die Türkei ist nicht irgendwer im internationalen Fußball, sondern ein total fußballverrücktes Land. Da wird er sich beweisen müssen, das wird ganz schwer. Aber was soll‘s? Dieses Risiko anzunehmen, finde ich großartig.“