Lionel Messi über seinen PSG-Wechsel und Abschied vom FC Barcelona

Irres Drohnen-Video: So vermeldet PSG den Messi-Deal

Es war eine der großen Überraschungen in diesem Transfersommer.

Und in der Tat lässt sich knapp zwei Monate nach dem Transfer feststellen, dass sich das Ende der Bilderbuch-Beziehung zwischen dem Argentinier und dem FC Barcelona für beide Seiten noch nicht wirklich ausgezahlt hat. Während Barcelona kriselt, läuft es auch für Messi bei PSG noch nicht richtig rund.

Warum der Weltfußballer die Katalanen in die französische Hauptstadt verließ und was er mit seinem neuen Klub vorhat, verriet er nun der französischen Zeitung L‘Équipe .

„Hat meine Pläne auf den Kopf gestellt“

Darum fiel die Entscheidung auf PSG

Dabei spielten insbesondere seine Freunde und Landsleute in den Reihen der Pariser eine entscheidende Rolle. Denn mit Mauricio Pochettino hat der 34-Jährige nicht nur einen argentinischen Trainer, sondern in Angel Di Maria und Leandro Paredes auch noch zwei Teamkameraden der Albiceleste als Mitspieler. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

Zusammen mit seinem Freund Neymar könnten sie den Ausschlag für den Wechsel nach Paris gegeben haben, wie Messi durchblicken ließ: „[Ihre Anwesenheit] war ein wichtiger Teil meiner Entscheidung, weil ich wusste, dass ich in einem neuen Land bei null anfangen muss. Mir war klar, dass es mir eine Anpassung leichter fallen würde, wenn ich Freunde in der Umkleidekabine habe.“

Messi will mit PSG die Champions League

Das gilt insbesondere für die Königsklassen-Trophäe, die Messi mit seinem Team in die französische Hauptstadt holen will. Dabei gibt sich der Argentinier kämpferisch: „Hier träumt jeder und der Klub ist diesem Ziel in den letzten Jahren immer nähergekommen. [...] Ich würde gerne wieder die Champions League gewinnen und glaube, dass diese Truppe das Zeug dazu hat, das auch zu schaffen.“