Motorsport: Trotz Götz-Sieg: Liam Lawson vor DTM-Titel

Der 19-jährige Neuseeländer Liam Lawson steht kurz davor, jüngster Meister der Rennserie DTM zu werden. Beim vorletzten Saisonrennen auf dem Norisring verpasste der Red-Bull-Junior im Ferrari als Dritter zwar die vorzeitige Krönung, vor dem finalen Lauf am Sonntag (13.30 Uhr) hält Lawson aber alle Trümpfe in der Hand.

DTM: Viele Zweikämpfe auf kurzer Strecke

Die nur 2,3 km lange Traditionsstrecke am Nürnberger Zeppelinfeld war wie so oft die Bühne für ein turbulentes DTM-Rennen mit vielen Zweikämpfen.

Der von Platz zwei gestartete van der Linde verbremste sich beim Angriff auf Pole-Setter Lawson in der ersten Kurve, am Ausgang der Passage kam es zur Berührung der Titelkandidaten. Der gebürtige Franke Götz schlüpfte durch und diktierte in der Folge sein Heimrennen.