Formel 1: Mick Schumacher glänzt im Türkei-Qualifying - Haas-Pilot schafft Sprung ins Q2

Mick Schumacher fährt erstmals in Q2 vor © Imago

Mick Schumacher fährt in der Türkei erstmals in der zweiten Qualifying-Runde mit. Der junge Haas-Pilot lässt auch Sebastian Vettel hinter sich.

Mick Schumacher hat beim Qualifying vor dem Großen Preis in der Türkei einen Meilenstein in seiner noch jungen Formel-1-Karriere erreicht.

Zum zweiten Mal ins seiner Laufbahn erreichte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher Q2, die zweite Quali-Runde - diesmal durfte er aber zum ersten Mal auch mitfahren. Schon in Frankreich hatte er es in Q2 geschafft, nach einem Crash konnte er aber nicht mitwirken.

„Yes! F*** yes!“ schrie der junge Haas-Pilot nach Platz 13 im ersten Durchgang, als ihm sein Team das Ergebnis in der Türkei mitteilte. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

„Witzig“: Schumacher in Q2 unterwegs

In Q2 schnappte sich Schumacher dann übrigens den 14. Rang - eine historische Leistung. „Ich glaube, wir haben uns das Team erarbeitet. Wir sind zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Reifen rausgefahren“, sagte Schumacher bei Sky .

Das wichtigste sei gewesen, das Auto auf der Strecke zu halten: „Hoffentlich läuft es morgen dann auch so gut.“

Die erste Teilnahem in Q2 sei „anders“ und „witzig“ gewesen. Ob er mit der tollen Ausgangsposition auch bis in die Punkte fahren kann, wird sich am Sonntag zeigen.