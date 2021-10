Fury vs. Wilder III heute LIVE: Gehen Fury 150 Millionen durch die Lappen?

Fury und Wilder seit Anfang 2020 nicht mehr im Ring

In der Nacht zum Sonntag steigt in Paradise bei Las Vegas das dritte Duell Wilder vs. Fury, auf dem Spiel steht der WBC-Titel, den Fury dem US-Amerikaner in Kampf Nummer 2 im Februar 2020 durch Technischen K.o. abgeknöpft hat.