Radsport: Alexandar Richardson überfallen und mit Macheten bedroht - Rad gestohlen

Der britische Radprofi, der für das UCI Pro Team Alpecin-Fenix fährt, trainierte am Donnerstag im Londoner Richmond Park, dem größten der königlichen Parks im Südwesten der britischen Hauptstadt - als er Opfer eines brutalen Überfalls wurde.

Dem Teamkollegen der deutschen Profis Marcel Meisen und Alexander Krieger war sofort klar, worauf es die Räuber abgesehen hatten. „Ich wusste genau, dass sie mein Rad stehlen wollten. Also überlegte ich, was ich als Bestes tun könnte“, schrieb er.

Richardson wendete an einem Kreisverkehr und fuhr mit Vollgas in Richtung eines 500 Meter entfernt gelegenen Cafés. Doch er hatte keine Chance. Die Gangster brachten ihn mit ihren Motorrädern bei rund 60km/h zu Fall. „Ich stürzte von meinem Bike und das erste Motorrad verlor die Kontrolle. Ich hielt mich an meinem Bike fest, aber das zweite Motorrad schleifte mich 100 Meter über den Boden.“