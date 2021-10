NBA: Impfskeptiker Kyrie Irving darf wieder bei Brooklyn Nets trainieren

Durant zeigt sich erleichtert

In der NBA gibt es für Profis keine Impfpflicht. Die strengen Richtlinien in New York führen jedoch dazu, dass Irving (29) eine Menge Geld verliert - pro Spiel, das er durch das Corona-Protokoll verpasst, 381.000 Dollar. Auch in San Francisco ist es Profis nicht erlaubt, ungeimpft an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen teilzunehmen. Die Nets starten am 19. Oktober bei den Milwaukee Bucks in die neue Saison.