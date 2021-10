Formel 1: Piere Gasly im Training vorne - Hamilton hinten, Russell dreht sich

Darum wird es für Hamilton schwer

Hamilton nutzt in der Türkei seinen vierten Verbrennungsmotor der Saison - straffrei dürfen nur drei verwendet werden, deswegen wird der Mercedes-Star in der Startaufstellung um zehn Plätze zurückversetzt. Voraussichtlich muss er also einigen Boden gutmachen auf Verstappen, der in der Fahrer-WM nur zwei Punkte hinter ihm liegt. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)