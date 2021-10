NBA: Hartenstein bietet sich in Los Angeles an

Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein spielt sich in der Vorbereitung auf die kommende NBA-Saison bei den Los Angeles Clippers in den Fokus.

Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein spielt sich in der Vorbereitung auf die kommende NBA-Saison bei den Los Angeles Clippers in den Blickpunkt. Der mit einem Vertrag für das Trainingscamp ausgestattete Center erzielte bei der 114:122-Niederlage bei den Dallas Mavericks 16 Punkte und war damit hinter Luke Kennard (19) zweitbester Werfer seines Teams. Zudem lieferte Hartenstein fünf Assists und holte acht Rebounds.

Der 23-Jährige hat in der NBA bislang für die Houston Rockets, Denver Nuggets und Cleveland Cavaliers gespielt. Die neue Saison in der nordamerikanischen Profiliga beginnt am 19. Oktober, die Clippers um Superstar Kawhi Leonard, der in Dallas fehlte, bestreiten ihre erste Partie zwei Tage später bei den Golden State Warriors.