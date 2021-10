NBA: Westbrook schwach bei Lakers-Debüt - Niederlage gegen Warriors

Russell Westbrook gelingt bei seinem Debüt für die Los Angeles Lakers nicht sehr viel. LeBron James will die Niederlage gegen Golden State nicht überbewerten.

Der 32-Jährige, der von den Washington Wizards nach Los Angeles kam, stand im dritten Preseason-Spiel der Lakers erstmals auf dem Parkett. Gegen die Golden State Warriors unterlagen Westbrook, LeBron James & Co. mit 114:121. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Auch für Westbrook selbst lief das erste Spiel äußerst bescheiden. Der Point Guard erzielte in 17 Minuten lediglich zwei Punkte, traf nur einen seiner sieben Würfe aus dem Feld. Zudem leistete er sich alleine im ersten Viertel sechs Ballverluste. Auch LeBron erzielte nur neun Punkte. Anthony Davis kam nicht zum Einsatz. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

LeBron James: „Liebe unser Trainer

Die Lakers wollten der Niederlage allerdings keine große Bedeutung zumessen. „Es gibt nicht so viel, was man aus einem Preseason-Spiel herausholen kann, für mich persönlich“, sagte LeBron. „Aber ich liebe unser Training. Ich liebe es, zu sehen, was wir tun und hinter verschlossenen Türen weiterzuarbeiten.“ Die Spiele der Preseason seien dazu da, den Rhythmus zu finden.