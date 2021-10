Anzeige

Eminem, Snoop Dogg und weitere Stars treten bei Super Bowl auf Eminem, Snoop Dogg und weitere Stars treten bei Super Bowl auf

Die Halbzeitshow ist ein Highlight des Super Bowl © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/MIKE EHRMANN

SID

Die Megastars Eminem und Snoop Dogg werden am 13. Februar 2022 in der legendären Halbzeitshow des Super Bowl in Inglewood auftreten.

Die Megastars Eminem und Snoop Dogg werden am 13. Februar 2022 in der legendären Halbzeitshow des Super Bowl in Inglewood auftreten. Die beiden Rapper zählen zu einem fünfköpfigen und prominenten Line-up, das die NFL am Donnerstag bekannt gab. Demnach werden auch die Sängerin Mary Jane Blige sowie die Rapper Dr. Dre und Kendrick Lamar in Kalifornien performen.