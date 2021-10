Tennis: Tommy Haas zeigt Verständnis für Alexander Zverevs Probleme

Nächsten Sportstar geangelt: Was läuft da mit Zverev?

Der ehemalige Tennis-Profi Tommy Haas zeigt Verständnis für die Probleme von Alexander Zverev und dessen Bild in der Öffentlichkeit.

„Ich will das nicht immer alles verteidigen, aber wenn man jung ist und schon so früh Erfolg hat und alle irgendwie einem einen roten Teppich hinlegen, ist es auch verdammt schwer“, sagte Haas über den Olympiasieger, der vor allem in Deutschland hier und da kritisch gesehen wird.