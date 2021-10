Rummenigge fordert "Kurskorrektur" und Financial Fair Play 3.0

Rummenigge will ein "Financial Fair Play 3.0" © FIRO/FIRO/SID

Der ehemalige Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge fordert eine "Kurskorrektur" des in finanzielle Schieflage geratenen europäischen Vereinsfußballs. In einer Kolumne in der Welt am Sonntag spricht sich der frühere Nationalspieler, der bis Sommer Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München war, eindringlich für "eine Rationalisierung des Fußballs" und ein "Financial Fair Play 3.0" aus.