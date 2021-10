AC Mailand: Francesco Camarda sorgt mit Torquote für Aufsehen

Francesco Camarda ist zwar erst dreizehn Jahre alt, aber in Italiens Fußball bereits in aller Munde. Der Jugendspieler des AC Mailand hat bislang unglaubliche 483 Tore in 87 Spielen erzielt - im Schnitt mehr als fünf pro Spiel.

Camarda sorgt auch in U15 für Furore

Der Youngster spielt seit fünf Jahren in der Jugendakademie der Rossoneri und darf sein Können nach den starken Vorleistungen bereits in der U15 unter Beweis stellen.

Die Geschichte erinnert sehr an Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund. Der Stürmer sorgte in der Jugendakademie der Dortmunder für Furore und erzielte 192 Tore in 123 Spielen. Nach seinem Aufstieg zu den Profis avancierte er zum jüngsten Spieler in der Bundesliga und der Champions League.