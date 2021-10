Rund 6,9 Millionen sehen 2:1-Sieg gegen Rumänien

Durchschnittlich 6,86 Millionen Zuschauer haben am Freitagabend beim TV-Sender RTL den 2:1-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gesehen.

Durchschnittlich 6,86 Millionen Zuschauer haben am Freitagabend beim TV-Sender RTL die Liveübertragung vom 2:1-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Rumänien verfolgt. Der Marktanteil betrug 26,0 Prozent. In der Spitze saßen 8,5 Millionen Fans vor den Bildschirmen.