German Bowl der GFL: Quarterback-Not der Unicorns als X-Faktor

Gewinnen die Schwäbisch Hall Unicorns oder die Dresden Monarchs das deutsche Football-Highlight heute in Frankfurt? Der Zustand des Haller Quarterbacks könnte der Schlüssel werden.

Die Bühne für das Highlight der American-Football-Saison in Deutschland ist bereitet: Der German Bowl XLII der SharkWater GFL steht an.

Nachdem der Saisonhöhepunkt im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war, wird heute in Frankfurt zwischen den Dresden Monarchs und den Schwäbisch Hall Unicorns mit Ex-NFL-Aspirant Moritz Böhringer wieder ein Meister gekürt - ab 17.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM .

Die beiden Teams, die sich im Stadion von Eintracht Frankfurt gegenüberstehen, versprechen jedenfalls ein hoch interessantes Finale - in dem womöglich das aktuelle Verletzungspech der Unicorns den Unterschied macht.

Showdown im Stadion von Eintracht Frankfurt

Die Unicorns mit Tight End Böhringer sehen auf dem Papier wie der Favorit aus: Sie waren die dominante Mannschaft der vergangenen Jahre, die zuletzt sechsmal in Folge beim German Bowl dabei war und ihn in der Zeit zweimal gewann. Die Monarchs nehmen erst zum zweiten Mal überhaupt am großen Showdown teil.