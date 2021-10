FC Bayern: Holger Badstuber schwärmt von Thomas Müller

Badstuber schwärmt von Müller

Die Karriere der beiden startete kurz hintereinander. Müller debütierte im August 2008 in der Bundesliga unter dem damaligen Trainer Jürgen Klinsmann. Badstuber ein Jahr später unter Louis van Gaal. Zusammen wurden die beiden 32 Jahre alten Eigengewächse mehrfach Deutscher Meister, Pokalsieger, spielten in der Nationalmannschaft und sie gewannen 2013 die Champions League. Im Januar 2017 trennten sich ihre Wege, weil Badstuber zu Schalke 04 wechselte.

Vereinslegende Thomas Müller? „Er ist in den Top 5″

Mit großem Respekt meinte Badstuber über Müller: „Unter den Bayern-Legenden ist er in den Top 5. Da gibt es noch einen Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Bastian Schweinsteiger, Sepp Maier, Oliver Kahn. Da gibt es viele Hochkaräter aber Thomas gehört in diese Kategorie.“

Bayern-Rückkehr? So denkt Badstuber

Ob sich ihre Wege nochmal kreuzen? Aktuell ist Badstuber Stammspieler beim FC Luzern in der Schweiz. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga) .

Über eine mögliche Rückkehr zum FC Bayern, in welcher Funktion auch immer, sagte Badstuber: „Das ist noch in weiter Ferne. Ich habe noch so viel Spaß, Fußball zu spielen. Ich will meine Zeit im Ausland noch weiter ausreizen, um weitere persönliche Entwicklungen zu machen und die Welt aus anderen Perspektiven zu sehen. Bayern München wird immer ein Teil meines Herzens sein, dem Klub werde ich immer verbunden sein. Ob in der Zukunft, wird sich zeigen.“