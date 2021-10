Nationalmannschaft: Hansi Flick verteilt Lob an Leon Goretzka

Mit dem knappen 2:1-Sieg gegen Rumänien hat Hansi Flick mit seiner Mannschaft einen Riesenschritt in Richtung WM 2022 gemacht. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

Nach dem vierten Erfolg im vierten Spiel unter seine Ägide verteilte der Bundestrainer ein Sonderlob – und es ging nicht an Siegtorschütze Thomas Müller, den Fick in der 67. Minute noch eingewechselt hatte - sondern an Leon Goretzka!