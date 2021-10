2. Bundesliga: Schalke und Dimitrios Grammozis führen keine Vertragsgespräche

„Wir leben im Hier und Jetzt, so ist das mit Dimitrios auch besprochen“, sagte Schalkes Sportdirektor Schröder im Interview mit der Funke-Mediengruppe. Es gebe keine „Ankündigung für irgendetwas. Lasst uns erst einmal erfolgreich Fußball spielen. Wir werden alle am sportlichen Erfolg gemessen, dazu gehören der Trainer und ich auch.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Schalke hat unter Grammozis in der 2. Bundesliga einen soliden Start hingelegt. Als Vierter ist der einstige Topklub in Schlagdistanz zur Tabellenspitze - drei Niederlagen in neun Spielen trüben das Bild jedoch. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)