Indian Wells: Struff folgt Altmaier und Zverev in die zweite Runde

Indian Wells (SID) - Jan-Lennard Struff steht als dritter deutscher Tennisprofi in der zweiten Runde des ATP-Masters in Indian Wells. Der 31 Jahre alte Warsteiner setzte sich in seinem Auftaktmatch in der Wüste Kaliforniens gegen den Kolumbianer Daniel Elahi Galan 7:6 (7:4), 6:3 durch.