AEW: Emotionale Reunion der ECW-Legenden nach Rampage

AEW beendete die aktuelle Showwoche in Philadelphia mit einem Match, das sowohl offiziell als auch inoffiziell an das Erbe der früheren Liga von Paul Heyman anschloss.

Ricky Starks besiegte im Hauptkampf der Freitagsshow Rampage seinen Rivalen Brian Cage in einem blutigen „Philadelphia Street Fight“ im Stil der Kult-Promotion - und verteidigte damit den FTW (“F**k the World“) Heavyweight Title, den sein Manager Taz seinerzeit bei ECW kreiert hatte.

ECW-Legenden versammeln sich bei AEW in Philadelphia

Besonders bittersüß war bei der Zusammenkunft der Auftritt von Malenko, der mittlerweile an Parkinson erkrankt ist. Der Weggefährte der verstorbenen Eddie Guerrero und Chris Benoit - der 2007 unter schockierenden Umständen Frau Nancy, Sohn Daniel und sich selbst getötet hatte - richtete an die Fans nur ein kurzes „Thank you very much“, ehe er Lynn und Khan die letzten Worte überließ.