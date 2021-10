WWE SmackDown: Edge fordert Seth Rollins zu Hell in a Cell Match

Edge (r.) forderte Seth Rollins bei WWE SmackDown zu einem Hell in a Cell Match © WWE

Bei WWE Friday Night SmackDown fordert Edge Seth Rollins zu einem Hell in a Cell Match. Die ersten Teilnehmer(innen) in zwei großen Turnieren rücken vor.

Eine der aktuell besten Fehden der Wrestling-Liga WWE bekommt ein Aufsehen erregendes Finale: Bei der Freitagsshow Friday Night SmackDown hat Hall-of-Famer Edge seinen Rivalen Seth Rollins zu einem Hell in a Cell Match herausgefordert!

Die Ansage des „Rated-R Superstar“ war die Antwort auf die Eskalation vergangene Woche, als Rollins in Edges Haus einbrach und unterschwellige Drohungen gegen dessen Ehefrau Beth Phoenix und die gemeinsamen Kinder ausstieß ( Wie Edge zwei AEW-Stars in das Segment schmuggelte ).

Edge rächte sich dafür nun, indem er Rollins am Ende der Show im Ring attackierte, er verpasste ihm dabei einen Spear und versuchte auch den mit dem zu seiner Spezialwaffe gewordenen abgerissenen Stuhlbein verstärkten Crossface-Griff anzusetzen - dem Rollins jedoch entfloh.

Im Anschluss wandte sich Edge wütend an Rollins und verlangte ein Match im „Höllenkäfig“. Rollins antwortete noch nicht, es darf jedoch als sicher gelten, dass das Match steigt - mutmaßlich bei der Saudi-Arabien-Show Crown Jewel am 21. Oktober.

Edge vor zweitem Hell in a Cell Match nach Duell mit Undertaker 2008

Das Hell-in-a-Cell-Match, bei dem der Ring von einem umschlossenen Käfig umgeben ist, ist seit den späten Neunzigern ein mythisches Element bei WWE, das vor allem mit den Legenden The Undertaker, Shawn Michaels (Kontrahenten im ersten HIAC-Match 1997) sowie Triple H und vor allem auch Mick Foley verbunden ist ( Wie das Hell in a Cell Match Undertaker - Mick Foley fast tödlich endete ).

Für Edge wird das nun de facto angesetzte Hell in a Cell Match erst das zweite nach seiner Niederlage gegen den Undertaker 2008 sein. Gegner Rollins stand bereits in drei: 2014 besiegte er Ex-Shield-Partner Dean Ambrose (nun Jon Moxley bei AEW), 2016 unterlag er Kevin Owens, 2019 folgte das von Rollins selbst jüngst als Debakel und Karriere-Tiefpunkt eingeordnete Unentschieden gegen den kürzlich entlassenen The Fiend alias Bray Wyatt.