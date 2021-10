Formel 1: Pierre Gasly überrascht mit kuriosem Funkspruch bei Freiem Training zum Istanbul-GP mit Hamilton, Verstappen

"Crash-Potenzial" im Titelfight: Surer über Hamilton vs. Verstappen

Das Highlight des Freien Trainings in der Türkei lieferte Pierre Gasly im Funk!

Der Franzose könnte nach den beiden ersten Freien Training-Sessions zum Istanbul-GP (Das komplette Rennwochende LIVE im SPORT1 -Ticker) eigentlich ganz zufrieden sein. Am Ende standen für den Fahrer der Scuderia AlphaTauri Honda ein achter und neunter Platz zu Buche. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Lewis Hamilton mit Licht und Schatten

Bei allem Humor hatte der Spruch also einen ernsten Hintergrund, da die Balance sicherlich „ein limitierender Faktor“ im Rennen sei. Daher müsse er mit seinem Team alles analysieren, „wenn wir morgen schneller sein wollen.“

Ebenfalls Licht und Schatten gab es für Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der den Großen Preis der Türkei bestenfalls von Startplatz elf angehen kann. Der 36 Jahre alte Mercedes-Pilot nutzt am 16. Rennwochenende der Saison einen neuen Verbrennungsmotor. Weil es der vierte des Jahres ist, wird er automatisch um zehn Startplätze zurückversetzt.

Im freien Training am Freitag erzielte Hamilton mit frischem Verbrennungsmotor in 1:23,804 Minuten die Tagesbestzeit vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc (Monaco/+0,166 Sekunden), Hamiltons großer WM-Rivale Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) kam nur auf Rang fünf (+0,635). Sebastian Vettel wurde im Aston Martin 16. (+1,425), Mick Schumacher belegte im Haas Rang 19 (+1,676).

Wechselt Mercedes noch mehr Teile?

Im Vorfeld war spekuliert worden, dass am Rennwagen von Hamilton, der die Fahrer-WM mit zwei Punkten Vorsprung auf Verstappen anführt, ein Austausch sämtlicher Komponenten vorgenommen wird. Dies hätte einen Start vom Ende des Feldes bedeutet, wie ihn Verstappen beim vorherigen Rennen in Russland in Kauf genommen hatte. Diese Option zu ergreifen, steht Mercedes allerdings noch offen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)