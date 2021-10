Nationalmannschaft gegen Rumänien: Müller stark, Rüdiger und Werner fallen ab

MARC-ANDRÉ TER STEGEN: Der Barca-Keeper feierte sein DFB-Comeback, indem er für den verletzten Neuer reinrutschte. Musste allerdings prompt hinter sich greifen. Am 0:1 durch Hagi (9.) war er allerdings machtlos. Konnte sich in seinem 26. Länderspiel ansonsten kaum auszeichnen. SPORT1-Note: 3

LEROY SANÉ (bis 89.): Der Bayern-Flügelflitzer zeigte sich extrem ehrgeizig und versuchte viel. Nicht alles klappte. Ließ einige gute Chancen aus, wie in der 73., als er aus aussichtsreicher Position übers Tor schoss. Sein Auftritt war insgesamt aber ok. SPORT1-Note: 3

MARCO REUS (bis 67.): Stand statt Müller überraschend in der Startelf und machte ein gutes Spiel. Wartete mit einigen gefährlichen Pässen auf engstem Raum auf – so wie in der 53. Minute, als er auf 1:1-Torschütze Gnabry ablegte. Hätte sich in der 58. Minute für belohnen können, traf aber übers Tor. Machte wenig später Platz für den Matchwinner. SPORT1-Note: 3