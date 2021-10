Müller erlöst DFB-Team und verhindert ersten Rückschlag unter Flick

Super-Joker Thomas Müller hat die deutsche Nationalmannschaft erlöst und vor dem ersten Rückschlag unter Bundestrainer Hansi Flick bewahrt. Der eingewechselte Torjäger von Bayern München traf im lange Zeit schweren Qualifikations-Heimspiel in Hamburg gegen Rumänien zum späten 2:1 (0:1) und stieß damit die Tür zur WM in Katar weit auf. Durch den hart erkämpften vierten Sieg in Folge ist für Flick der Startrekord von Vorgänger Joachim Löw (5 Siege) zum Greifen nah.