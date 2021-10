Hansmann neuer Sportdirektor beim Deutschen Schwimm-Verband

Christian Hansmann übernimmt ab Januar den Posten als Sportdirektor beim Deutschen Schwimm-Verband. Das teilte der DSV am Freitag mit.

Der 44-Jährige tritt die Nachfolge von Lutz Buschkow an, der die Führung zuletzt kommissarisch zusätzlich zu seinem Amt als Chef-Bundestrainer Wasserspringen übernommen hatte.

"Christian Hansmann bringt alles mit, was man für diese zentrale Position in unserem Verband braucht: sportfachliche und kommunikative Expertise, jahrelange Erfahrung im In- und Ausland und natürlich den nötigen Stallgeruch", sagte DSV-Präsident Marco Troll.