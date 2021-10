Volleyball: SC Potsdam gewinnt zweites Saisonspiel gegen NawaRo Straubing

Im zweiten Spiel in der Volleyball-Bundesliga der Frauen gelingt dem SC Potsdam der zweite Sieg. Gegen NawaRo Straubing lässt das Heimteam nichts anbrennen.

So wird der Auftaktsieg gegen Supercupsieger Dresdner SC veredelt!

Der SC Potsdam zeigte in seinem zweiten Spiel in der Volleyball-Bundesliga eine starke Leistung und setzte sich gegen NawaRo Straubing in der heimischen MBS Arena Potsdam verdient mit 3:0 (25:14, 25:23, 25:22) durch. (Alles zur Volleyball-Bundesliga Frauen)