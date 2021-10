NFL: Russell Wilson muss wegen Verletzung zum Handspezialisten - Serie von 149 Spielen beendet

Bitteres Ende einer Serie für Russell Wilson

Seit er im Draft 2012 in der dritten Runde von den Seahawks ausgewählt wurde, hat der Mann aus Ohio noch kein einziges Spiel verpasst. 149 Spiele in Serie stand er in der Regular Season auf dem Feld. Keines der 148 Spiele zuvor musste er vorzeitig beenden. In dieser Zeit warf er 277 Touchdown-Pässe - die viertmeisten in dieser Zeitspanne. Dazu hat er Seattle in neun Jahren achtmal in die Playoffs geführt.