FC Barcelona: Luis Suarez empfahl Stürmer-Talent Darwin Nunez

In der Twitch-Show „GigantesFC“ plauderte Luis Suárez aus dem Nähkästchen: „Ich sagte zu ihnen: Habt ein Auge auf ihn. Er ist sehr gut und zeigt interessante Ansätze“, sagte der heutige Angreifer von Atlético Madrid. „Ich habe 15 Jahre an internationaler Erfahrung, ich weiß ein, zwei Dinge über Angreifer.“

Nunez zahlt mit barer Münze zurück

Nunez wechselte im letzten Jahr für 24 Millionen Euro von Almeria zu Benfica Lissabon und erzielte in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits sechs Tore in acht Spielen.

Zwei seiner Tore dürften Barcelona dabei besonders in Erinnerung bleiben. Bei der 0:3 Auswärtspleite in der Champions League bei Benfica Lissabon, traf Nunez doppelt gegen die Katalanen und avancierte zum Man of the Match. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)