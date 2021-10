Weltcup in Budapest: Wellbrock krault zum Sieg über 1500 m

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock hat auf der Kurzbahn auch das zweite Weltcup-Rennen über 1500 m Freistil für sich entschieden. Der 24-Jährige schlug in Budapest nach 14:42,70 Minuten als Erster an, allerdings blieb er sieben Sekunden über seiner Siegerzeit aus der Vorwoche in Berlin.

"Das Rennen war okay, mit der Goldmedaille bin ich auch sehr zufrieden. Aber man darf es nicht überbewerten, weil einige Schwimmer der Weltspitze nicht an den Start gegangen sind", sagte Wellbrock. Auf größere Konkurrenz wird der Doppel-Weltmeister von 2019 bei der Kurzbahn-EM in Kasan (02. bis 07. November) und der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi (16. bis 21. Dezember) treffen.