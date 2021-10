Ringen: Schwarz sichert sich Bronze

Ringer Roland Schwarz (Burghausen) hat bei der Weltmeisterschaft in Oslo Bronze gewonnen. Der frühere EM-Zweite bezwang am Freitagabend im griechisch-römischen Wettbewerb der Klasse bis 77 kg den Belarussen Zimur Berdijeu, den Kampf hatte Schwarz über die Hoffnungsrunde erreicht. Für Deutschland ist es bereits die vierte Medaille bei den Titelkämpfen.

Seine beiden Teamkollegen Peter Öhler (Köllerbach) und Jello Krahmer (Schorndorf) verpassten unterdessen den Halbfinaleinzug. Öhler scheiterte in der 97-kg-Klasse nach zwei Erfolgen im Viertelfinale am Ungarn Alex Gergo Szoke, kann aber nach dem Finaleinzug seines Bezwingers noch über die Hoffnungsrunde am Samstag in den Kampf um eine Podestplatzierung eingreifen.