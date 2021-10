Bahnrad-EM: Brennauer holt Gold in der Einzelverfolgung

Olympiasiegerin Lisa Brennauer (Kempten) holt bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Grenchen/Schweiz ihre zweite Goldmedaille.

Olympiasiegerin Lisa Brennauer (Kempten) hat bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Grenchen/Schweiz ihre zweite Goldmedaille geholt.

Die 33-Jährige setzte sich im Finale der Einzelverfolgung gegen die Französin Marion Borras durch. Bronze ging an Mieke Kröger (Bielefeld), die vor der Italienerin Martina Alzini ins Ziel kam.

Damit hat der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) einen Tag vor dem Ende der Titelkämpfe bereits sechs Medaillen gewonnen. Lea Sophie Friedrich (Dassow) holte sowohl im Team-Sprint am Dienstag als auch im Einzel am Donnerstag jeweils die Silbermedaille.

Am Mittwoch gewann der Bahnrad-Vierer der Frauen unter anderem mit Brennauer und Kröger nach Olympia-Gold in Tokio auch EM-Gold in der Mannschaftsverfolgung.