WM-Quali: Deutschland - Rumänien heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Die deutsche Nationalmannschaft will in der WM-Qualifikation den nächsten Schritt auf dem Weg nach Katar machen. Gegen Rumänien überrascht Bundestrainer Hansi Flick mit der Aufstellung.

Der neue Bundestrainer ist auf den nächsten Sieg in der WM-Qualifikation gegen Rumänien am Freitag (20.45 Uhr) aus. ( Alle News zur WM-Qualifikation )

„Wir wollen eine tolle Leistung bringen und ein erfolgreiches Spiel sehen, das die Fans wieder begeistert“, sagte Flick, „jeder Einzelne in der Mannschaft möchte das so rüberbringen.“

Kimmich führt DFB-Elf als Kapitän auf den Rasen

Gegen Rumänien wird etwas überraschend Thomas Müller zunächst nur auf der Bank Platz nehmen. Der Bayern-Star muss also auf sein Debüt unter Flick warten. Marco Reus startet auf seiner Position hinter Stürmer Timo Werner.

„Bis auf Manu (Manuel Neuer; Anm. d. Red.) haben wir die Mannschaft so gelassen, weil sie einfach auch gut gespielt hat. Marco hat gegen Armenien gezeigt, was für eine Qualität er hat, gerade im letzten Drittel. Wie freuen uns, dass er dabei ist“, begründete Flick bei RTL seine Entscheidung.

„Ich denke, dass er am Montag wieder fit ist“, äußerte sich Flick vor dem Anpfiff zuversichtlich über eine Rückkehr von Neuer.

Deutschland - Rumänien: Die Aufstellungen

WM-Qualifikation: Deutschland will gegen Rumänien punkten

Diesen Willen hat der Erbe von Joachim Löw geweckt - und er ist nach Angaben des neuen Chefs so „intensiv“, dass er schon mal eine Einheit früher beendet als geplant, um „Körner zu sparen“. ( Spielplan der WM-Qualifikation )

DFB-Team: Lässt Flick Musiala und Wirtz ran?

„Wir haben eine super Qualität“, sagte Flick, auch Youngster wie Florian Wirtz, Jamal Musiala oder Karim Adeyemi bereicherten seine Auswahl. Das Ziel „Rückkehr an die Weltspitze“ hält der 56-Jährige daher schon zur WM 2022 in Katar für realistisch. ( Tabellen der WM-Qualifikation )

Mit Siegen am Freitag gegen eine rumänische Mannschaft, die laut Flick „Fußball spielen will“, und am Montag beim DFB-Schreck Nordmazedonien könnte das Wüsten-Ticket gebucht werden. Doch Bierhoff mahnte: „Wir hatten in der Vergangenheit häufiger gute Ausgangspositionen.“ Es gehe jetzt „um Kontinuität“.