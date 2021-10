NHL: Leon Draisaitl will mit Edmonton endlich den Stanley Cup

Nach dem frühen Playoff-Aus in der vergangenen Saison sieht Leon Draisaitl in der neuen Spielzeit gute Chancen für seine Edmonton Oilers.

„Ich glaube, dass unsere Zeit jetzt gekommen ist, dass wir jetzt auch die Mannschaft dazu haben“, sagte der 25-Jährige in einer Video-Medienrunde am Freitagabend, „jetzt liegt es an uns zu zeigen, dass wir jeden schlagen und in den Play-offs weit kommen können.“