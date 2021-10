Nationalmannschaft: So plant Hansi Flick mit Wirtz, Adeyemi, Musiala, Raum, Schlotterbeck

“Wir haben alle so viel und oft über die Qualität des deutschen Nachwuchses gesprochen und sie beklagt“, sagte Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem WM-Qualispiel gegen Rumänien ( ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ): „Und jetzt sind relativ schnell ganz junge, tolle Spieler dabei.“

Florian Wirtz (18 Jahre/Leverkusen/3 A-Länderspiele):

Leverkusens Ausnahmetalent kommt bereits auf 42 Bundesliga-Einsätze. In der Branche wird der gebürtige Kölner als künftiger 100-Millionen-Transfer gesehen. Auch Flick hält große Stücke auf das Top-Talent. Womöglich wird Wirtz gegen Rumänien erstmals in einem A-Länderspiel in der Startelf stehen, schließlich stand er am Donnerstag im Abschlusstraining anstelle von Leroy Sané in der A-Mannschaft.