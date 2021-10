DTM: Vierkampf um Titel bei Saisonfinale am Norisring - Gerhard Berger zufrieden

Auer: So kommt man in die Formel 1

In der DTM steht das Saisonfinale auf dem Norisring an. Spannung ist garantiert - vier Fahrer kämpfen noch um den Titel. Die DTM lebt wie selten zuvor.

Vor dem DTM-Finale auf dem Norisring können noch vier Fahrer Meister werden. Fest steht schon jetzt: Die DTM ist gerettet – und lebendig wie lange nicht. (DTM: Saisonfinale am Samstag und Sonntag jeweils ab 13 Uhr im LIVETICKER)

Das Konzept, mit GT3-Autos zu fahren, die von Privatteams eingesetzt werden, ging auf. Mehr noch: Statt bisher drei Marken tummelten sich plötzlich mit Mercedes, Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren und Porsche zeitweise sieben Hersteller im Starterfeld und präsentierten auf der Rennstrecke ihre Supersportwagen, die man sonst nur auf dem Parkplatz vor dem Spielcasino in Monte Carlo so geschlossen sieht.

Berger schwärmt von DTM-Verlauf

„Ich bin wirklich zufrieden mit dem Verlauf“, sagt Berger SPORT1 . „Das hätte nicht viel besser laufen können. Doch ohne die Unterstützung der Automobilfirmen wäre es in dieser Form nicht möglich gewesen.“

Berger weiter: „Vor dem letzten Lauf am Norisring am Wochenende können vier Fahrer auf vier verschiedenen Marken noch Meister werden. Das zeigt auch, dass unser System mit den Zusatzgewichten für den jeweils letzten Laufsieger funktioniert.“

Hintergrund: Der jeweils letzte Gewinner eines Rennens muss beim nächsten Event 25 Kilo zusätzlich aufladen. Am Norisring ist das Mercedes-Pilot Lucas Auer (27). Der Österreicher und Neffe von Gerhard Berger gewann das zweite Rennen in Hockenheim vergangenen Sonntag.

Auer Zünglein an der Waage?

Auer zu SPORT1 : „Es ist zwar etwas schwieriger, besonders was den Reifenverschleiß im Rennen betrifft, aber wenn man alles optimal hinbekommt, kann man trotzdem noch um den Sieg mitfahren.“

Auer, der mit zwei Saisonsiegen kräftig mitgeholfen hat, dass Mercedes vor den letzten beiden Rennen auf dem legendären Stadtkurs in Nürnberg als Markenmeister bereits feststeht, könnte auch in der Frage um den Fahrertitel Zünglein an der Waage werden.