U21: Di Salvo nominiert Ansgar Knauff nach

Nach den Ausfällen von Youssoufa Moukoko und Roberto Massimo hat der neue U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo den Dortmunder Ansgar Knauff für das EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (17.30 Uhr) in Ungarn nachnominiert. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit.