Fan-Umfrage: Fans glauben, dass Hansi Flick einen Löw-Rekord knackt

Hansi Flick wurde an der Seite von Joachim Löw Weltmeister © Imago

Hansi Flick hat einen guten Start als Bundestrainer hingelegt. Um einen Rekord seines Vorgängers zu knacken, muss er aber auch in den nächsten Spielen liefern.

Kein Wunder also, dass die Fans dem ehemaligen Coach des FC Bayern einiges zutrauen. Zum Beispiel die Einstellung des Startrekords unter den bisherigen Bundestrainern. Den hält noch Löw, der zu Beginn seiner langen DFB-Laufbahn gleich fünf Siege in Folge aneinander reihen konnte.

Bei einer Umfrage von bundesligabarometer.de , Deutschlands größtem repräsentativen Sport-Umfrageportal, gaben ganze 89,8 Prozent der befragten Fans an, dass sie Flick eine noch bessere Start-Serie zutrauen.

Achtung, Nordmazedonien!

Flick trifft mit dem DFB-Team am Freitag in der WM-Qualifikation auf Rumänien, im am Montag folgenden Spiel gegen Nordmazedonien könnte er die Bestmarke einstellen. Im November folgt dann das nächste Duell mit Liechtenstein, bei dem er zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen könnte.