2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg unterliegt Ingolstadt im Test mit 0:7

Der 1. FC Nürnberg kassiert im Testspiel gegen den FC Ingolstadt eine üble Abreibung. Trainer Robert Klauß stellt die Einstellung der Spieler in Frage - und erhofft sich einen Aha-Moment.

Der 1. FC Nürnberg hat bei einem Testspiel in der Länderspielpause ein Debakel erlebt.

„Das Spiel hat uns eindrucksvoll gezeigt, was passiert, wenn wir nicht mit der nötigen Einstellung ins Spiel gehen und nicht an 100 Prozent in Sachen Basics herankommen“, sagte FCN-Trainer Robert Klauß nach der Partie. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)